Keznit de KRÜ Esports sobre sus comentarios: "Me puedo quedar sin carrera"

Foto: Difusión

Ha pasado un día, y Keznit aprovechó en utilizar su cuenta de Twitter para contar su versión, mencionando que a él le dijeron " McDonalds" y lo compararon con la caricatura de un pollo debido a su aspecto físico. "Yo lo comparó con un personaje por su físico... ¿Y me dicen racista por eso? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Por qué lo llevan para ese lado? Me pueden banear del competitivo por algo que nunca pasó por mi cabeza ".

Keznit en su publicación mencionó que el equipo ya lo sancionó pero teme quedarse sin carrera, por lo que consideró necesario no quedarse callado. "Me podrán decir que no sé cómo afecta el racismo allá y pido disculpas por no haber pensado en eso antes de hacer la comparación pero NUNCA pongan en mi cabeza pensamientos que no tengo o palabras que no dije".