Asmongold sobre VTubers infantiles: "Es asqueroso"

Algunos usuarios han aprovechado en crearse un avatar de un aspecto infantil con el fin de seguir atrayendo mayores miradas. Sin embargo, esto no es del agrado de personalidades como Asmongold, conocido creador de contenido de World of Warcraft y Final Fantasy 14, quien recientemente estuvo hablando un poco sobre el boom de las VTubers y cómo el VTubing es " hacer trampa " para una mujer.

Foto: Difusión

" Las chicas tienen que maquillarse y estar guapas para su transmisión, tienen que hacer todo eso, y ahora, ya no tienen que hacerlo. Y ni siquiera es una chica normal; es mejor que eso; ¡es una catgirl!. Todos me preguntan ¿Cómo puedo competir contra esto? Es imposible " sostiene Asmongold.

El streamer no cuestiona el hecho de que la gente esté animándose a realizar VTubing, lo que le molesta es cómo algunos intentan aparecer ser menores de edad, cuándo la realidad es diferente. "Me da igual que sea una vampiresa de 9000 años, parece que tiene. Y eso es todo. Es raro, estas cosas me hacen sentir incómodo y creo que simplemente sería mejor si no existieran. Es asqueroso" comentó.