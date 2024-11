Dr Disrespect critica a Youtube Gaming por no apoyarlo

A pesar de que Dr. Disrespect cuenta con 3.82 millones de suscriptores en Youtube Gaming, el influencer no parece estar muy contento con la plataforma. Desde su cuenta de Twitter, el popular creador de contenido arremetió contra YT por una presunta falta de apoyo en difundir su canal.

"Cuando pones Youtube Gaming en el mapa y ni siquiera te siguen, tuitean sobre ti, menciona, etc. Quiero decir, en serio, solo detente y piénsalo por un segundo" dijo en su publicación que ya cuenta con 23 mil me gusta. Ante lo publicado por el popular Doc, un streamer conocido como "AmericanDad" le respondió diciéndole que YT Gaming "no tiene una buena capacidad de descubrimiento".