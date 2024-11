Bruce Willis: Apocalypse, el olvidado juego de PS1 que protagonizó

Recordado por haber interpretado al osado detective John McClane en Duro de Matar, Bruce Willis dejará la actuación, una carrera con la que arrancó en 1980. Pese a que las últimas películas donde estuvo no han sido bien recibidos -al punto de tener una categoría con su nombre en los Premios Razzies-, nadie puede negar la gran importancia que ha tenido dentro de Hollywood.

Muy aparte de películas y series de televisión, Bruce Willis tuvo apariciones fugaces en videojuegos. Hace no mucho, para Call of Duty: Black Ops Cold War, llegaría John McClane con su apariencia, pero lamentablemente no se pudo contar con la participación actoral de Willis, recurriendo a archivos de audio de las películas de Duro de Matar.