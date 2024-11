Rainbow Six Siege: Lanzan trajes basados en Rick & Morty

Rick & Morty, la popular serie de Adult Swim, ha tenido su paso dentro de los videojuegos, y no nos referimos únicamente a un título basado en el show, sino a colaboraciones con otras franquicias cómo es el caso de Rainbow Six Siege , aunque también tuvimos a los protagonistas dentro de Fortnite.

Ubisoft anunció la llegada de un tercer paquete inspirado en Rick & Morty, que sigue la misma temática de los anteriores packs donde le dabas un traje alternativo a ciertos agentes del juego. Fuze y Doc han sido los escogidos para portar no solo los atuendos de Rick y Morty, también podrás incorporarles las cabezas de los protagonistas del show con sus gestos más conocidos. Rick Sánchez riéndose, mientras que Morty está con cara de asustado.

La revelación ha hecho que muchos usuarios hablen sobre el "terror" que va a causar encontrarse con un jugador luciendo este traje. En general, los skins de Rick & Morty tienen buena recepción por parte de la comunidad de Rainbow Six Siege. Aunque no falta, el que no está del todo de acuerdo con mezclar el universo de Ubisoft con la irreverente serie de Adult Swim.