Asmongold dice estar cansado de WoW por estas razones

Durante mucho tiempo, Asmongold ha estado dedicado a estar pendiente de las novedades que hay dentro de World of Warcraft , el MMO de Blizzard. Aunque tiene sus críticas respecto a ciertos elementos como la historia, él es hasta ahora uno de los creadores de contenido especializados en WoW.

Foto: Difusión

"Llevo 15 años con el mismo espectáculo. Estoy harto de ver cómo salen cosas, y hay un cambio obvio que todo el mundo necesita ver, y no se produce porque lo retienen para alargar artificialmente la duración del contenido" asegura el influencer. "No quiero jugar a un título que ha cojeado intencionalmente para que sea más difícil conseguir equipo de alto nivel. No quiero que sea difícil. Solo quiero conseguir el equipo. Quiero que sea tan sencillo como matar al jefe y conseguirlo".