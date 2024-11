Asmongold piensa que Warcraft en celulares es una "buena idea"

Las críticas contra el estudio no se han hecho esperar y tenemos a varios fans de Warcraft molestos por la decisión de hacer un videojuego para celulares. Activision Blizzard ya había dicho en años anteriores su intención de involucrarse en el terreno de los juegos para dispositivos móviles, evaluando que franquicias podrían funcionar correctamente. Ya tenemos los casos de Diablo y pronto Warcraft.

Foto: Difusión

Entre las críticas, hay quienes darán su voto de confianza a este nuevo proyecto basado en Warcraft como es el caso de Asmongold, conocido streamer de Twitch, quien se ha especializado a lo largo de los años por hacer contenido basado en World of Warcraft, el popular MMORPG de Blizzard. El influencer está consciente de todas los comentarios negativos que ha recibido el anuncio del nuevo juego de Blizzard, pero piensa que es una buena idea.

"Sé qué muchas personas están muy molestas con esto. Las personas pueden que no les guste. En mi caso, yo estoy feliz de ver esto. Me alegra que estén agregando un juego móvil relacionado a World of Warcraft" señala Asmon.