Creadores de World of Tanks se van de Rusia y Bielorrusia

Desde el inicio de la invasión de Rusia hacia Ucrania, Wargaming , el estudio a cargo de World of Tanks, ha tenido una posición en contra de lo hecho por el gobierno de Vladimir Putin y condenando completamente la guerra. Su compromiso en mostrar apoyo a los ucranianos es tan grande, que inclusive despidieron al director del juego, después de que este hiciera comentarios a favor de la intervención ilegal.

De acuerdo a un comunicado compartido por Wargaming, el estudio ha estado revisando sus estratégicas de relaciones de negocio a nivel mundial, llegando a la conclusión de que deberán abandonar Rusia y Bielorrusia. Esto significa que tanto World of Tanks como World of Warships y World of Warplanes pierden a su editor principal.