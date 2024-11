¡GRAN oportunidad, inmigrantes! Recibe un CHEQUE de estímulo de hasta $1600 en EE. UU.

El programa de reembolso TABOR (Taxpayer's Bill of Rights) tiene como objetivo redistribuir los ingresos excedentes del estado entre los contribuyentes . Según la ley aprobada en 1992, el gobierno de Colorado está obligado a devolver cualquier cantidad que exceda los límites establecidos por la enmienda, que regula la cantidad de ingresos que el estado puede recaudar.

Los montos de reembolso varían dependiendo de la recaudación fiscal y la situación particular de cada contribuyente, pero este año algunos pueden recibir hasta 1,600 dólares. La cantidad exacta depende de factores como tus ingresos y el monto total del excedente fiscal disponible.

Si no has presentado tu declaración de impuestos, aún podrías calificar para el reembolso, pero es importante que te pongas en contacto con las autoridades fiscales lo antes posible para regularizar tu situación. Asegúrate de completar todos los trámites antes del 31 de diciembre de 2024 para no perder la oportunidad de recibir el beneficio.