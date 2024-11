¡ATENCIÓN, indocumentados en Illinois! Estos son los NUEVOS BENEFICIOS que ofrecen las licencias de conducir

¡ Atención, indocumentados en Illinois ! Estas licencias no solo permiten conducir , sino que ahora se convierten en una llave maestra para acceder a trámites importantes. Desde servicios de salud hasta gestiones financieras y de vivienda, esta poderosa identificación abre puertas que antes parecían cerradas . ¡Descubre cómo está transformando la vida de miles!

Las nuevas licencias de conducir , que han reemplazado a las antiguas licencias temporales de conducir para visitantes de Illinois (TVDL), ahora no solo permiten conducir, sino que también se han convertido en una herramienta clave para acceder a servicios esenciales.

A pesar de las buenas noticias, no todo es positivo. Los titulares de esta licencia no pueden registrarse para votar, ya que no son ciudadanos estadounidenses. Solo podrán hacerlo una vez que obtengan la nacionalidad, explicó Yesenia López de la Secretaría de Estados de Illinois.