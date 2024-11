La publicación viral que alarma a EE.UU.: ¿Es cierto que Rusia disparará la primera arma nuclear?

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum no se queda callada y RESPONDE a Donald Trump sobre la expulsión de inmigrantes

La fuente militar indicó que esta es la primera vez que Moscú emplea este tipo de armas desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Además, señaló que es "evidente" que el misil, diseñado para transportar tanto ojivas convencionales como nucleares, no estaba cargado con material nuclear.

No hay pruebas de que Rusia esté a punto de utilizar un arma nuclear. La imagen compartida en el tuit corresponde a un ejercicio de misiles ruso de 2022 y no refleja los eventos actuales. Aunque sigue existiendo una retórica intensificada sobre el uso de armas nucleares, no hay fuentes confiables que respalden tales planes.