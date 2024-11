Donald Trump expulsará a las personas transgénero del ejército de EE.UU.: ¿Cómo llevará a cabo este plan?

Según The Times, el presidente electo planea emitir la orden posterior a su toma de posesión, la cual se llevará a cabo el 20 de enero de 2025. Dicha tránsfoba y drástica postura política afectaría a más de 15.000 miembros transgénero del personal militar . Asimismo, se dio a conocer que algunas de las personas aludidas ocupan puestos de alto nivel.

Esta directiva sería la más amplia y controversial que Trump ha emitido, ya que la eliminación total de la gente transgénero en el ejército no se detiene a pensar en la edad, servicio, salud u otras ocupaciones. No obstante, un partidario de Donald Trump comunicó, vía X, que esta no es una decisión controversial.