Buenas noticias en Estados Unidos: Estas son las universidades que ofrecen matrículas gratuitas

La universidad Brandeis cuenta con el programa The Brandeis Commitment , el cubrirá el total de la matrícula para familias con ingresos de hasta $75,000 anuales . Asimismo, si los ingresos son hasta $200,000 , aún puedes obtener un descuento del 50% . Solo tienes que registrarte en su sitio web .

Esta universidad está haciendo la educación de pregrado más accesible a través de una nueva iniciativa de ayuda financiera.

El icónico Instituto de Tecnología de Massachusetts , conocido por su nombre en inglés Massachussets Institute of Technology ( MIT ), también entra en juego, ofreciendo un esquema similar si los ingresos familiares son menores a $200,000. No pierdas la oportunidad de conocer más detalles en su web .

El College of the Holy Cross solo requiere que los ingresos anuales no superen los $100,000 para ofrecer matrícula gratuita a sus estudiantes. En caso de solicitar mayor información o tener dudas relacionadas con el programa de ayuda, te recomendamos visitar su sitio web.