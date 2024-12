De esta manera puedes validar tu título universitario para seguir estudiando o buscar empleo en Estados Unidos

El proceso de validación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero es realizado por organizaciones y agencias acreditadas, como la National Association of Credential Evaluation Services (NACES) y la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO). Estas entidades aseguran que tu título y formación sean equivalentes a los estándares educativos de EE.UU., lo cual es crucial para acceder a empleos que requieran educación superior.