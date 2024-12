¡Atención! Estos son los productos que debes comprar en Walmart si quieres cuidar a tu mascota en Navidad

Este artículo de Walmart mantiene a tu mascota fuera de las áreas que pueden ser un peligro para ella.

El corral para mascotas de Walmart permite que tu mascota sea parte de las celebraciones de Navidad sin exponerse ni arriesgarse.

Asimismo, no olvides ofrecer juguetes adecuados y premios seguros como alternativa. Asegúrate de que no escapen al abrir puertas. Si usas ropa navideña para tu mascota, verifica que sea cómoda y no limite su movimiento. Bríndales atención y tiempo de calidad para que también disfruten la temporada.