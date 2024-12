La mala noticia de Walmart antes de la Navidad: anuncio que preocupa a sus usuarios

Según Lindsey Coulter, directora de comunicaciones de Walmart, la decisión de cerrar la tienda se basa en un análisis financiero que indica que el establecimiento no cumplió con las expectativas de rendimiento. A pesar del crecimiento general de la empresa, esta tienda en particular no logró alcanzar los objetivos establecidos. “Esta decisión no se tomó a la ligera y fue el resultado de un proceso reflexivo”, afirmó Coulter.