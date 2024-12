Pronóstico del tiempo para HOY en Baltimore: clima para el 31 de diciembre, según el NWS

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Maryland hoy. Si el clima en Baltimore o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Por la noche, el clima en Baltimore será de alrededor de 7 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mostly sunny then showers and thunderstorms durante el día, y por la noche, chubascos y tormentas eléctricas.