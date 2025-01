Recientemente, Stephanie Lukas , directora de la Escuela Pública 51 en el barrio Hell's Kitchen de Manhattan, expresó su desinterés ante un reciente correo electrónico del director de operaciones del sistema escolar de Nueva York, señalando que no había novedades significativas.

Por su lado, Nicole Brownstein, portavoz del Departamento de Educación, reafirmó que no se han realizado cambios en los procedimientos: "No permitimos que agentes de las fuerzas del orden que no sean de la ciudad de Nueva York, incluido el ICE, entren a las escuelas, excepto cuando la ley lo exija absolutamente".