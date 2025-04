Redada de ICE en California: detienen a barbero en Pomona durante operativo en Home Depot

El 22 de abril de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una operación de gran envergadura en Pomona, California, deteniendo a varios jornaleros que se encontraban en el estacionamiento de un Home Depot. Sin embargo, el mismo día, las autoridades federales arrestaron a Martín Majin-Leon, un barbero inmigrante de 58 años, frente a su negocio, una barbería que había operado en la comunidad durante más de dos décadas.

La familia de Martín, desconociendo su paradero durante varias horas, se vio obligada a realizar múltiples esfuerzos para obtener información. A través de las cámaras de seguridad de la barbería, descubrieron que su padre había sido detenido por los agentes en plena jornada laboral. La detención de Martín, quien llevaba años trabajando sin problemas legales, generó incertidumbre y temor en la comunidad inmigrante de Pomona.

¿Cómo arrestaron al barbero inmigrante?

Durante más de veinte años, Martín ha atendido a su comunidad desde el mismo local, ofreciendo cortes de cabello con la misma amabilidad de siempre. Su barbería, un modesto negocio familiar, se transformó con el tiempo en un lugar emblemático del vecindario en Pomona. Por eso, cuando no abrió sus puertas un martes por la mañana, como era habitual, su hijo Miguel sintió que algo andaba mal. El local cerrado, el teléfono sin contestar y el silencio que lo rodeaba le hicieron temer lo peor.

Miguel, quien trabaja en un local cercano, decidió revisar las cámaras de seguridad antes de forzar la entrada. Fue entonces cuando descubrió lo que había pasado: su padre no se había ausentado por voluntad propia, había sido arrestado por agentes federales armados a plena luz del día. La grabación no dejaba dudas. Martín no fue sacado de su negocio por cometer un delito, sino por su condición migratoria. El temor que rondaba se confirmó en una sola imagen.

¿Qué hacía el barbero inmigrante en Estados Unidos?

Martín emigró a Estados Unidos en 1987. En 2009 fue deportado tras no lograr la aprobación de su solicitud de residencia, pero en 2012 decidió volver para reunirse con su esposa y sus siete hijos. Desde su regreso, llevó una vida tranquila y dedicada: centrado en su trabajo, su familia y su comunidad. “¿Por qué mi papá?”, cuestionó Miguel, con la voz cargada de enojo. “Trump dijo que iban a deportar criminales. Mi papá no es uno de ellos”, afirmó.

La familia cree que su arresto pudo haber sido provocado por un trámite reciente que Martín realizó en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), al actualizar su dirección para renovar su licencia. Sospechan que esa acción pudo haber activado una alerta que terminó en su detención. “Sentimos que el sistema lo traicionó”, expresó Miguel. “Él actuó con confianza, y eso fue lo que lo puso en riesgo”, concluyó.