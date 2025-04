¡BUENAS NOTICIAS, inmigrantes! Este grupo latino demanda que ICE y DHS den información de detenidos en redadas

La LatinoJustice PRLDEF, una organización comunitaria a favor de los derechos de los inmigrantes, confirmó que está pensando iniciar un proceso judicial ante el silencio de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Roberto Cruz, abogado del colectivo, confirmó a El Diario de Nueva York que ambas agencias no respondieron la solicitud de información de los inmigrantes detenidos ilegalmente en operativos.

Este pedido de acceso fue presentado bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (ley FOIA). "No hemos recibido respuesta. No descartamos acudir a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a la información y el derecho público a esa información a través de la ley FOIA”, mencionó el abogado de la organización. El pedido que protege a los inmigrantes puertorriqueños fue presentado el 24 de febrero. Sin embargo, tras los 21 días de plazo para presentar una respuestas, las agencias gubernamentales no presentaron su descargo.

¿Cuáles son las demandas de LatinoJustice al DHS y ICE?

LatinoJustice presenta como base de la denuncia una "persecución ilegal" por parte de las agencias y la detención basada en rasgos físicos realizada por los agentes migratorios. El colectivo pide que los comunicados internos y registros con cierta relevancia sean públicos. Con esta demanda, se espera que determinar que los agentes apliquen un proceso de intervención de acuerdo a ley. Sin embargo, esta no fue la única petición hecha por Cruz y su organización.

Además en una declaración previa al mismo medio, el abogado mencionó que la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos espera que el Gobierno de Donald Trump defina el procedimiento que tienen que seguir los inmigrantes de boricuas durante operativos o espacios intervenidos por ICE. "Específicamente, con los puertorriqueños, tenemos la duda sobre qué clase de evidencia van a necesitar estos oficiales y agentes para determinar si una persona es de Puerto Rico.", añadió el representante legal de Latino Justice.

Más denuncias a ICE: intervenciones ilegales sobre puertorriqueños

Tres denuncias recientes en Philadelphia, Newark y Milwaukee forman parte de una solicitud de acceso a la información presentada para esclarecer posibles detenciones erróneas de ciudadanos puertorriqueños por parte de agentes de inmigración. A continuación presentamos los casos:

Philadelphia : oficiales de ICE intentaron acceder sin orden judicial al área de cocina del “Boricua Restaurant”, pero los dueños se negaron.

: oficiales de ICE intentaron acceder sin orden judicial al área de cocina del “Boricua Restaurant”, pero los dueños se negaron. Newark : un exmilitar boricua fue detenido junto a otros empleados de un almacén, a pesar de alegar su ciudadanía estadounidense.

: un exmilitar boricua fue detenido junto a otros empleados de un almacén, a pesar de alegar su ciudadanía estadounidense. Milwaukee: un testigo denunció que su hermana, la suegra de esta y un menor de tres años fueron arrestados por hablar español en una tienda por departamento; ICE negó los hechos y los tildó de falsos.

DHS permite que ICE haga operativos en iglesias y ecuelas

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó restricciones impuestas por la administración Biden que limitaban el accionar de agentes migratorios en lugares considerados sensibles, como iglesias y escuelas. Aunque 27 organizaciones religiosas impugnaron esta medida alegando que viola derechos constitucionales, una jueza federal rechazó bloquear la política, permitiendo que los agentes de ICE y CBP retomen operativos en esos espacios.