Alineaciones Barcelona vs Real Madrid: así formarán por la Final de la Copa del Rey

No falta mucho para el Clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey. Ambos elencos han reservado jugadores para estos 90 minutos, en el que uno solo podrá alzar el trofeo y seguir aumentando el número de títulos en su palmarés. Eso lo saben muy bien Hansi Flick y Carlo Ancelotti, quienes propondrán un potente once en busca de la victoria.

Alineación de Barcelona contra Real Madrid

Este será el once de Barcelona que Hansi Flick alineará en Sevilla: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Una de las bajas que tendrá el plantel blaugrana es la de su goleador Robert Lewandowski. El delantero polaco no forma parte de la lista de convocados y su ausencia se debe a una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que aquejó en el choque ante Celta de Vigo por LaLiga.

Lamine Yamal será titular en el Barcelona vs Real Madrid. Foto: AFP.

Alineación de Real Madrid ante Barcelona

Con el deseo de lograr su primer título de temporada, Real Madrid va con este once que propone Carlo Ancelotti: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García o Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius.

Uno de los jugadores que regresa a la lista de convocados es Kylian Mbappé. El delantero francés se ausentó en los últimos partidos del conjunto blanco por una molestia muscular, pero estará sí o sí en la gran final de la Copa del Rey.

La gran baja que presenta el equipo de Carlo Ancelotti es de Eduardo Camavinga, quien quedó sentido en el último partido ante Getafe y que debe tener tiempo de recuperación para completar lo que resta de la temporada.

Kylian Mbappé regresa al once de Real Madrid. Foto: AFP.