El decreto que firmó el mandatario, que abarca aproximadamente 700 palabras, establece que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres extranjeros no serán reconocidos como ciudadanos. En su contenido, se argumenta que los hijos de no-ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" del país, lo que sugiere que carecen de la protección que otorga la ciudadanía.

El fiscal general de Nueva Jersey enfatizó que, si bien los presidentes tienen un considerable poder, no son monarcas y no pueden modificar la Constitución de manera arbitraria. Por su parte, el fiscal general de Connecticut, William Tong, subrayó que no existe un debate legal válido en torno a la decisión de Trump.