Alerta de emergencia en Puerto Rico: ¿Qué sucederá con la isla ahora que Donald Trump congeló los fondos federales?

Dado que Puerto Rico depende enormemente de Estados Unidos, la gobernadora planea alinearse a sus mandatos para no perder la ayuda económica.

Puerto Rico depende de Estados Unidos porque es un territorio no incorporado del país gobernado por Trump, lo que significa que está bajo la soberanía estadounidense pese a no ser un estado. Como consecuencia, no tiene plena autonomía y muchas de sus decisiones económicas y políticas están sujetas al gobierno estadounidense.