Arrestos de ICE en Texas: la agencia detiene a dueños de panadería tras acusarlos de contratar inmigrantes ilegales

Cabe mencionar que, según el medio de comunicación The Texas Tribune , una denuncia penal presentada por un agente especial de Seguridad Nacional especificó que los propietarios de la panadería admitieron estar conscientes de que sus empleados eran inmigrantes indocumentados . En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta medida migratoria .

Con base en lo comunicado por La Nación , ICE llevó a cabo en Los Fresnos , Texas . Asimismo, además de arrestar a los dueños de la panadería, los agentes detuvieron a ocho trabajadores indocumentados . Los propietarios, Leonardo Báez y Nora Alicia Avila Guel, todavía no han recuperado la libertad y explican que el servicio ingresó al local sin que ellos estuvieran presentes.

"Nosotros no estábamos", informó Avila Guel en una entrevista con Telemundo 40 antes de ser arrestada. "Pidieron hablar con un gerente y, como no estábamos, se metieron". Según lo expresado por la dueña, ICE llegó sin previo aviso y sin contar con documentación oficial. También dio a conocer que entre los conocidos había familiares de los propietarios.

La presencia de ICE en negocios pequeños de Texas empieza a causar preocupación en los ciudadanos.

La operación formó parte de una investigación federal ligada a averiguar si existen empresas que contratan a indocumentados . Pese a no ser una medida utilizada por ICE, gracias a la administración de Trump esta terminó formando parte de las políticas migratorias . Siendo así, estas acciones podrían ser más frecuentes con el tiempo, por lo que el alcalde de Los Fresnos , Alejandro Flores , expresó su preocupación al respecto y recomendó que, en caso de inquietud, sea dirigida a ICE.

“Como se trata de un problema en curso, no podemos especular en este momento. Estoy de acuerdo en que esto no se ve bien y, dado que ICE no emitió ninguna declaración, nos quedamos especulando”, detalló.