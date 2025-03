ESTA es la regla de los 10 años que podría CANCELAR la DEPORTACIÓN en Estados Unidos

Además del requisito temporal, los inmigrantes deben cumplir con una condición adicional para ser elegibles para la cancelación de deportación : deben demostrar que su expulsión causaría "dificultades extremas" a un familiar cercano que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Esto podría incluir situaciones en las que el familiar dependa de atención médica, educativa o psicológica que no podría recibir adecuadamente en el país de origen del solicitante.

La interpretación de lo que constituye "dificultades extremas" es amplia y puede abarcar diversas circunstancias, desde el impacto emocional que tendría la separación familiar hasta la incapacidad de los familiares para adaptarse a condiciones de vida en el país de origen del inmigrante. Las decisiones judiciales sobre estos casos suelen ser complejas, y cada situación se evalúa de forma individual. Sin embargo, no existe una garantía de éxito, ya que depende de la valoración del juez y los argumentos presentados .

Este proceso legal de cancelación de deportación no está exento de desafíos. Además de los requisitos de los diez años y las dificultades extremas, los inmigrantes deben haber mantenido un historial limpio, sin antecedentes penales significativos, y deben demostrar que no representan una amenaza para la seguridad pública. En caso de no cumplir con estos criterios, la solicitud de cancelación de deportación puede ser rechazada.