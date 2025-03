Según el Diario ContraRéplica , tras su conferencia de prensa en el Palacio Nacional , Sheinbaum reiteró los principios básicos de su administración, detallando su constante compromiso con la transparencia. Así pues, recalcó que su gobierno se centra en no mentir, no robar y no traicionar, pilares bajo los cuales se realizó el acuerdo con Trump .

"Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación 'en lo oscurito' con Estados Unidos", enfatizó la presidenta del país azteca, dando a conocer que el acuerdo se centró en una evaluación de los resultados en materia de seguridad.