MALAS NOTICIAS del DHS para inmigrantes: inesperado CORREO OFICIAL deja sin esperanzas a beneficiarios del 'parole'

"Si no abandonas Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que podrían llevar a tu expulsión del país. Además, cualquier beneficio relacionado con tu permiso de permanencia en Estados Unidos, como la autorización de trabajo, será cancelado".

En el texto, el DHS anuncia que quienes no acaten la notificación podrían enfrentar sanciones civiles y penales. Además, se insta a los inmigrantes a utilizar la aplicación CBP Home para gestionar su salida voluntaria del país.

El abogado Yasser Sánchez confirmó a Telemundo que este mensaje es veraz. Imagen: X.

No obstante, Sánchez aclara que el aviso no obliga automáticamente a salir del país si la persona se encuentra en un proceso migratorio activo o tiene una solicitud legal pendiente. "Este mensaje es real, pero no implica una orden inmediata de deportación para todos", explicó en una entrevista con Telemundo.