ERRORES del DMV de California afectan repetidamente a un hombre transgénero: esta fue su LUCHA

Un residente de Oakland relata su lucha de cinco años para obtener la REAL ID correcta del DMV tras su transición de género. La historia destaca la importancia de una representación adecuada de la identidad de género en documentos oficiales, un derecho protegido por la ley estatal de California. No obstante, su experiencia refleja las dificultades persistentes que enfrentan muchas personas trans en el proceso de reconocimiento legal.

Errores del DMV de California en el género de un hombre trans en su REAL ID

Jamison Sol, un hombre transgénero de 35 años, comenzó su proceso de transición en 2020, tras sentir desde joven que su identidad no correspondía al género asignado al nacer. A lo largo de su proceso, modificó su certificado de nacimiento y actualizó sus datos en el Seguro Social. Sin embargo, al intentar cambiar su información en el DMV, enfrentó una lucha burocrática de casi cinco años.

A pesar de seguir los procedimientos establecidos, el DMV emitió repetidamente un REAL ID incorrecto, lo que no solo representó un error administrativo, sino también una experiencia emocionalmente agotadora para él.

"Conseguí tres identificaciones distintas con un marcador femenino", dijo Sol, quien pagó por cada una de ellas. "Para una persona trans, se pasa todo el tiempo intentando ser ella misma y constantemente le recuerdan lo que no está logrando en su vida. Y que le den algo así y tener que demostrarlo… es devastador, es demoledor".

La frustración de Jamison Sol lo llevó a contactar al programa de televisión 7 On Your Side, lo que provocó una respuesta inmediata del DMV. "Tenía crisis nerviosas cada vez que me entregaban una identificación incorrecta", confesó. Para él, cada error era un recordatorio de la lucha constante por ser reconocido como quien realmente es.

Tras la difusión de su caso, la agencia reconoció su error y emitió una nueva REAL ID sin costo, poniendo fin a su prolongada lucha burocrática, según 7 On Your Side.

Compromiso del DMV con la modernización

El DMV ha anunciado que, a partir de octubre de 2024, los clientes podrán certificar su identidad de género directamente en la solicitud en línea, eliminando la necesidad de presentar un formulario adicional. Esta medida busca simplificar el proceso para todos los californianos, asegurando que la identidad de género sea reconocida de manera más eficiente.

Sol expresó su alivio tras recibir la identificación correcta: "No sé, simplemente me siento completa, siento que tengo todo lo que necesito para ser yo misma, seguir adelante y vivir mi vida". Su historia es un recordatorio de la importancia de la representación adecuada y el respeto hacia la identidad de género de cada individuo.