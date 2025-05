Abogado de inmigración NACIDO en EE. UU. OBLIGADO a abandonar el país: el DHS también lo persigue

Un aterrador y confuso mensaje llegó al correo electrónico de Adam Peña, abogado de inmigración nacido en EE. UU. "Es hora de que salgas de Estados Unidos": el mensaje no parece real, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habla en serio. La orden dicta que este ciudadano estadounidense debe abandonar el país. Y este no es un caso aislado.

¿Por qué el DHS también persigue a abogados de inmigración nacidos en EE. UU.?

El abogado de inmigración Adam Peña, conocido por su labor en la defensa de detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa y su especialización en casos de deportación, se encontró en una situación inesperada. Recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instándolo a abandonar el país, a pesar de su condición de ciudadano estadounidense. ¿Cuáles eran los motivos?

Según Infobae, Peña considera que este tipo de comunicación carece de fundamento. "Este mensaje parece haber sido enviado deliberadamente a defensores de inmigrantes en todo el país con el objetivo de infundir miedo e intimidación en la comunidad", afirmó.

Hace un par de semanas, funcionarios del DHS mencionaron a NBC News que algunas personas pudieron recibir este correo electrónico por error, debido a que ciertos clientes sin acceso digital utilizaron la dirección de sus abogados para trámites migratorios. No obstante, Peña rechaza esa explicación: "el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene su correo porque trabaja regularmente con sus oficinas. No hay confusión posible", insiste.

Tras la notificación, Adam Peña lleva su pasaporte o certificado de nacimiento y guarda el correo en su bandeja de entrada.

Los abogados aseguran que estas notificaciones son intimidantes, particularmente las que citan posibles acciones legales si no se abandona el país, ya que podrían "interferir con la capacidad de los abogados para cumplir con sus responsabilidades éticas y profesionales hacia sus clientes".

Más abogados de inmigración reciben correos que exigen su salida de EE. UU.

Este no es el único caso. De acuerdo con Infobae, otro abogado vinculado a La Maestra Community Health Center, en San Diego, también ha recibido una notificación similar. Según NBC San Diego, ambos tienen una defensa migratoria sólida, pues son ciudadanos. No obstante, el temor a que no sea un error, sino una ofensiva institucional, los mantiene en alerta.