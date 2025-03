ICE se vio OBLIGADO A LIBERAR a inmigrantes considerados peligrosos por esta razón, según abogado de inmigración

Desde que Trump asumió la presidencia, ICE intensificó sus operaciones, lo que provocó un notable aumento en las detenciones. No obstante, la insuficiencia de infraestructura , tanto en los centros de detención como en la capacidad de camas, forzó a la agencia a liberar incluso a inmigrantes considerados peligrosos. Esto generó un dilema al momento de decidir la prioridad de los detenidos.

Entonces, para cumplir con sus compromisos, la administración enfrenta un obstáculo clave: la falta de espacio. El abogado de inmigración Héctor Quirog lo resume de forma clara: "Si no hay espacio, ¿a quién dejamos ir?", comentó en declaraciones a Fox News.

Los inmigrantes detenidos por el ICE están en distintos centros de detención a lo largo del país. Imagen: composición de Líbero, por María Zapata.

En respuesta a la crisis de espacio, se instalaron tiendas de campaña en la base naval de Guantánamo. No obstante, estas instalaciones aún no han sido utilizadas para alojar migrantes, debido a que no cumplen con los estándares exigidos por el ICE. Actualmente, solo un pequeño número de inmigrantes se encuentra detenido allí, subrayando la ineficacia de esta solución temporal.