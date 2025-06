Recientemente, la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico ha solicitado un registro que incluya nombres, fechas de nacimiento y direcciones de inmigrantes con licencias de conducir temporales. Esta acción tiene como objetivo identificar a personas que enfrentan órdenes de deportación o que cuentan con antecedentes penales.

No obstante, esta petición ha generado un fuerte rechazo entre diversas organizaciones y comunidades afectadas, que advierten que esta medida podría aumentar la vulnerabilidad de los inmigrantes en la isla. En esta nota, más detalles.

ICE exige al gobierno la lista de extranjeros con licencia, permisos y otros datos

'La Nación' compartió información sobre las últimas acciones de Rebecca González-Ramos, jefa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, quien lidera un operativo migratorio en la isla enfocado en la investigación de delitos como el fraude aduanero, el tráfico de drogas y armas, así como la trata de personas.

Su oficina, parte del ICE, se encuentra colaborando con diversas agencias federales y ha ajustado su estrategia desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, priorizando la deportación de inmigrantes en situación irregular. González-Ramos, quien se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo, indicó que se ha solicitado información al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

"No hay impedimento legal para compartir los registros", afirmó en una entrevista con Telemundo Puerto Rico. Este requerimiento, realizado a finales de enero, incluye datos de más de 5.000 personas con estatus migratorio indefinido que han obtenido licencias temporales. La funcionaria también destacó que están revisando la lista y estima que alrededor de 20.000 inmigrantes indocumentados residen actualmente en Puerto Rico.

ICE y su búsqueda de ilegales en Puerto Rico

Por otro lado, González-Ramos afirmó en una entrevista con NPR que su objetivo es alcanzar un mandato del 100% en la localización y deportación de inmigrantes indocumentados en Puerto Rico. Desde enero, la agencia ha llevado a cabo cerca de 500 arrestos en un periodo de cuatro meses, de los cuales menos del 80% contaban con antecedentes penales, principalmente por reingreso tras una expulsión anterior.

Según datos oficiales, tres de cada cuatro detenidos son dominicanos, una comunidad que ha estado presente en la isla durante años y que se desempeña en diversos oficios, desde obreros y cocineros hasta docentes y policías. Las recientes redadas han generado un clima de temor en los barrios donde reside esta población. González-Ramos enfatizó en Telemundo que el mensaje es claro: "No hay manera de pertenecer en Estados Unidos si no tienes estatus migratorio", independientemente de si se posee una licencia de conducir o no.