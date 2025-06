Recientemente, alrededor de la 1 de la tarde, un ciclista sufrió un atropello en la carretera Federal 45 Irapuato-Silao, México, tras ser colisionado por un automóvil. El incidente, que terminó con la muerte del hombre, ocurrió en las proximidades de la construcción del Centro de Distribución (CEDIS) de la empresa estadounidense, Walmart, generando alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona. ¿Qué pasó? AQUÍ más detalles.

Walmart: reportan fallecimiento de ciclista tras ser atropellado en la carretera Federal 45

De acuerdo con los reportes proporcionados por el C4 a través de la línea de emergencia 911, y los medios 'Periódico correo' y 'Conexión Global', se informó que un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga, dejándolo tendido sobre la carretera.

Vale precisar que la identidad del afectado, quien se encontraba en su bicicleta, aún no ha sido verificada. Testigos del accidente, al observar la situación, detuvieron sus vehículos, lo que provocó un notable congestionamiento en la vía.

En el lugar del suceso, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias pertinentes para proceder con el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se conoce más información al respecto. No obstante, cabe resaltar que no es la primera vez en que la empresa minorista forma parte de un sonado incidente vial.

Walmart y su importancia a nivel mundial

Walmart se posiciona como una de las principales corporaciones minoristas a nivel mundial, gestionando una extensa red de hipermercados, tiendas departamentales de descuento y supermercados. Con una fuerte presencia en Estados Unidos y en diversos países, la empresa se destaca por su lema de "Precios bajos todos los días".

Además, ofrece una variada selección de productos, centrando su estrategia en proporcionar valor a sus clientes, lo que la convierte en un referente en el sector del comercio minorista.