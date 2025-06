Es oficial en Texas: redadas de ICE eliminan la mano trabajadora inmigrante y granjas sufren las consecuencias

Tras las drásticas políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, diversas explotaciones agrícolas se vieron forzadas a cerrar tras perder casi toda su fuerza laboral. Pese a que el objetivo de estas represiones se centra en eliminar la migración ilegal, el impacto en el sector agrícola es negativo. En esta nota te explicamos más del tema.

¿Cuál es el impacto de las redadas de ICE en el sector agrícola?

Además de verse expuestas a cerrar, el impacto negativo de las redadas de ICE en el sector agrícola no termina ahí: las cosechas no se recogen, el ganado se queda sin atender y las economías rurales no se sostienen. Animal Planet HQ señala que "esta no es solo un relato de sufrimiento para las granjas texanas; es una advertencia para la agroindustria estadounidense".

A raíz de la pérdida de trabajadores inmigrantes en las granjas, texanos publicaron fotos, videos y testimonios utilizando el hashtag 'TexasFarmCrisis' para dar a conocer la problemática en la localidad. Los agricultores describieron este fenómeno como "devastador" y "sin precedentes".

Cabe mencionar que, tras la presencia de ICE en las granjas agrícolas, los agricultores se ven expuestos a mayor presión. Esto significa que se verán obligados a vender sus rebaños, lo que afectará negativamente las economías locales y cadenas alimentarias. En la misma línea, economistas advierten que si esta medida migratoria se mantiene, Estados Unidos perderá miles de millones de dólares en producción. El efecto dominó es inminente.

¿Qué medidas implementan las granjas para hacerle frente a la pérdida de mano de obra inmigrante?

En respuesta a esta estrategia migratoria, Animal Planet HQ informa que los ganaderos y agricultores han optado por hacer uso de terapias alternativas y cuidados holísticos. Otros, por el contrario, optan por la implementación de nuevas tecnologías para monitorear la salud de su ganado. No obstante, a expensas de estas alternativas, los riesgos siguen presentes.

Por ejemplo, si una de las opciones para hacerle frente a la crisis en las granjas es reubicar el rebaño, es posible que la acción provoque sobrepastoreo. A su vez, esto genera erosión de suelo, pérdida de cobertura vegetal nativa y reducción de la biodiversidad.

El impacto de las redadas de ICE en granjas es negativo y trae drásticos problemas en el sector agricultura y ganadero.