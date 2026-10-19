La Fiscalía General de Mississippi, en Estados Unidos, informó este 19 de octubre que el uso de la fuerza por parte de un agente fue justificado en el tiroteo ocurrido el 14 de junio, que resultó en la muerte de Kohen Wiley, un niño de un año. Este comunicado puso fin a la investigación estatal relacionada con el trágico incidente, que se registró en el estacionamiento de un Walmart en Senatobia. ¿A qué se debe este anuncio? ¿Qué más se reveló sobre este caso?

Walmart: fiscal revela que el uso de la fuerza por parte de un agente fue justificado en tiroteo mortal

La ciudad de Senatobia ha emitido un comunicado en el que se informa sobre la conclusión que tomó la Fiscalía General de Mississippi con relación al tiroteo ocurrido el 14 de junio de 2026. La revisión determinó que el uso de la fuerza por parte de un agente de policía fue justificado, lo que lleva al cierre del caso penal del estado.

La ciudad expresó sus más sinceras condolencias a la familia de Kohen Wiley y a todos los afectados por esta tragedia. Recordemos que este hecho se produjo cuando la policía respondió a un presunto robo de pañales en Walmart. Kohen Wiley, de un año, se encontraba en un automóvil con su madre y su tía abuela.

Según la Oficina de Investigación de Mississippi, el vehículo se dirigió hacia los agentes, lo que llevó a uno de ellos a disparar, hiriendo tanto a Wiley como al conductor, quien también resultó herido. Lamentablemente, el pequeño falleció a causa de las heridas.

El agente involucrado fue suspendido, un procedimiento habitual tras incidentes de esta naturaleza, según los líderes de la ciudad. En junio, la comunidad se movilizó exigiendo respuestas y justicia, con el Comité de Rendición de Cuentas y Transparencia de Senatobia presionando a la Junta de Concejales en sus reuniones bimensuales.

Abogados de la familia de Wiley se pronuncian

Los especialistas Van Turner y Ben Crump están al frente de la representación legal de la familia de Wiley.

En julio, un informe de autopsia independiente determinó que la causa de la muerte de Wiley fue un homicidio. Además, ambos han insistido en que la Oficina de Investigación de Mississippi (MBI) y Walmart hagan públicos todos los videos de vigilancia relacionados con el incidente.