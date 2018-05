Champions League: Radja Nainggolan confesó que de niño robaba para comer

Su vida dio un giro radical. Pasó de la pobreza extrema a los lujos. No le regalaron nada para triunfar. Radja Nainggolan, mediocampista belga de la Roma, contó en una entrevista que de niño sufrió mucho debido a la situación económica de sus padres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Arsenal buscará hacerse con los servicios de Radja Nainggolan

“Solo estaba mi madre (que falleció hace unos años) y fue difícil para ella, trabajó duro y tenía tres trabajos para pagar las facturas. Ha sido difícil crecer en estas condiciones. Crecí en la calle. Teníamos una casa, pero siempre estaba en la calle hasta tarde. No estaba centrado en los estudios. Cometí algunos errores. Robé comida, cositas, cuando tenía hambre. No podía pagar nada. No fue un gran momento”, confesó.

Actualmente, el "Ninja" vive a su anotojo. Los ceros en cuenta bancaria son interminables y no tiene reparos en reconocer que es un amante de la vida nocturna. “Soy un jugador de discoteca. No tengo ganas de quedarme todas las noches en la casa, quiero disfrutar de la vida”, agrega.

NO TE LO PIERDAS: ¡SE ACABÓ LA TEMPORADA! Chamberlain sufrió rotura de ligamentos que lo deja sin Champions y sin Mundial

En la cancha es uno de los jugadores que más corre. Mete hasta el último. Chelsea de Inglaterra lo tuvo en agenda.

"Ahora solo pienso en Roma. Escribieron sobre mí todos los días durante diez años, pero todavía estoy aquí. Que hablen, estoy bien aquí y tengo todo lo que necesito. Mi familia vive bien. Hubo algo con el Chelsea, estaban interesados en mí pero no sucedió. Fue la temporada pasada, después de que ganaran la Premier League. Al final, sin embargo, la elección no fue complicada para mí. Me gusta el fútbol inglés y me gusta ver sus partidos, pero tengo casi 30 años y odio la lluvia”, puntualizó.

EL DATO:

Nainggolan se inició a los 17 años en el modesto Piacenza, de la Serie B de Italia que pagó 100 mil Euros por su pase.