The Strongest vs. Libertad EN VIVO ONLINE: bolivianos caen 1-0 por la Copa Libertadores

The Strongest vs. Libertad en el Hernando Siles de La Paz, por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores. Sigue la transmisión EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por FOX Sports3 y Libero.pe.

Minuto a minuto del The Strongest vs. Libertad

La previa

The Strongest vs. Libertad tendrán un partido clave en la definición del Grupo C de la Copa Libertadores (Jornada 5). El encuentro se jugará este jueves 03 de mayo a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3 604 metros sobre el nivel del mar (msnm.).

La actualidad de The Strongest en la Copa Libertadores no es buena. El ‘Equipo Atigrado’ solo ha conseguido una victoria en el torneo: Fue en su debut, en casa, ante Peñarol (1-0). Luego de eso, el equipo dirigido por César Farías cayó en 3 ocasiones consecutivas y buscará salir de la mala racha.

Todo lo contrario pasa con Libertad. Los dirigidos por Aldo Bobadilla son líderes del Grupo C, con 9 puntos. La única derrota que sufrieron fue ante Peñarol, de visita, por 2-0. El equipo paraguayo clasificará con una victoria y un empate los podría en la siguiente fase, dependiendo del resultado entre Atlético Tucumán y Peñarol.

El único registro del duelo entre ambos equipos fue el que jugaron en Paraguay, por la ida de la fase de Grupos de la Libertadores 2018. Aquel duelo terminó 3-0 a favor de Libertad, en el que The Strongest terminó con 10 hombres. Ahora los bolivianos van por la revancha y que una victoria los meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase.

POSIBLES ALINEACIONES DEL THE STRONGEST - LIBERTAD

XI The Strongest: José Peñarrieta; Maximiliano Ortíz, Luis Martelli, Edison Carcelén, Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Diego Wayar, Raúl Castro, Jhasmani Campos; Pablo Escobar y Edis Ibargüen. DT: César Farías.

XI Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez, Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia; Ángel Cardozo, Cristian Riveros, Sergio Aquino, Ronaldo Báez; Iván Franco y Óscar Cardozo. DT: Aldo Bobadilla.

Árbitros: Ricardo Marques Ribeiro; Bruno Boschilia, Fabricio Vilarinho y Wagner Reway.

HORARIOS DEL THE STRONGEST - LIBERTAD

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. . (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m. .

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.30 p.m. (Al día siguiente)

RESULTADO ANTERIOR:

Libertad 3-0 The Strongest: Fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online The Strongest vs. Libertad?

En Internet el duelo entre The Strongest vs. Libertad, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.