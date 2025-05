Revelan dura noticia sobre Santiago González en Sporting Cristal: "No juega el resto de…"

La temporada 2025 de Sporting Cristal comenzó con algunas malas noticias respecto a su plantel. Y es que a la dura lesión de Gustavo Cazonatti que se pierde lo que resta del año, Santiago González encendió las alarmas con su alejamiento de las canchas cuando venía sobresaliendo en el equipo durante el Torneo Apertura.

Sin embargo, durante el partido ante Juan Pablo II College salió del campo entre lágrimas por un fuerte dolor. Ante ello ,el club rimense compartió un comunicado en el que confirmó un esguince de rodilla producto de un fuerte golpe. En medio de la expectativa de los hinchas, el comentarista Diego Rebagliati dio a conocer una importante noticia.

¿Qué reveló Diego Rebagliati sobre la lesión de Santiago González?

“Una muy mala noticia en Sporting Cristal, Santiago González tiene para un mes y medio. Esguince de rodilla, no juega el resto de la Copa Libertadores, es más, no sé si vuelve en el Apertura, por suerte no se rompió el ligamento, no es una lesión que lo vaya a sacar del año. Complicado Cristal sin ‘Santi’”, dijo el comentarista deportivo en el programa ‘Los Reba’ vía YouTube.

No cabe duda que Santiago González se ha convertido en una de las piezas fundamentales en el once de Sporting Cristal, con gran aporte en el plantel desde la temporada 2024. Cabe mencionar que el futbolista argentino tiene contrato con el club celeste hasta el 2026.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Apertura?

Luego de enfrentar a Juan Pablo II College, Sporting Cristal se medirá frente a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Apertura, el próximo sábado 10 de mayo.