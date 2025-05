Se reveló que Sporting Cristal pudo dar el batacazo con 2 figuras de Liga 1: "No les dieron..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene siendo criticado por su afición por los malos resultados que ha ido obteniendo en la Liga 1 y Copa Libertadores. Un factor que no es omiso entre los hinchas es con relación a fichajes, los cuales han perjudicado al plantel en esta temporada por el amplio número de jugadores lesionados.

En medio de este debate, en el programa "Fútbol Champán" dieron una noticia reveladora en base a los flamantes fichajes que pudo tener el cuadro celeste cuando un director técnico los solicitó. Pese a tener el deseo de potenciar al equipo, finalmente ninguno de los jugadores en observación llegaron a tienda 'rimense'.

Nos referimos a Jean Pierre Archimbaud y Jhonny Vidales, ambos futbolistas de gran nivel y que vienen siendo claves en sus respectivos equipos para esta temporada. Según información del periodista Michael Cordero, el técnico que pidió a estos jugadores fue el brasileño Tiago Nunes, ¿Qué pasó?

"No llegan a las métricas. Las métricas que ellos usan en los GPS no llegan para estar en Cristal. Tiago (Nunes) había dejado dos nombres: Jean Pierre Archimbaud y Jhonny Vidales. No llegaron porque a Jean Pierre le dieron un año más de contrato y Melgar no lo dejó salir", manifestó.

(VIDEO: Youtube Fútbol Champán)

En el caso de Jhonny Vidales, el conductor del mencionado programa de Youtube indicó que Nunes le informó a la directiva su deseo de hacer esfuerzos por tenerlo en sus filas, pero que finalmente la directiva no tuvo contacto alguno con el actual goleador de la Liga 1 2025.

"Jhonny Vidales es goleador hoy por hoy del torneo. A Ancajima le dieron la oportunidad en la ‘U’. Noriega en Alianza Lima, el ‘Tunche’ en la ‘U’. Entonces, si no les das las oportunidades a estos chicos de rendir en un equipo grande, no vas a saber", expresó el periodista.

Sporting Cristal no jugará este fin de semana

El cuadro que ahora dirige Paulo Autuori no tendrá actividad en esta jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Dado la programación, el equipo a descansar es Sporting Cristal, por lo que ahora se alistan para su choque ante Bolívar por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.