Canelo Álvarez vs. Scull: fecha, hora, cartelera y dónde ver la pelea de boxeo

Canelo Álvarez enfrentará a William Scull en un enfrentamiento de pronóstico reservado, este sábado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, por la unificación de los títulos supermedianos. La transmisión de la pelea de boxeo será por ESPN, Disney Plus (horario diferido) y Televisa (solo en territorio mexicano).

El campeón mexicano ingresará al ring con el objetivo de seguir escribiendo su légalo en el boxeo y dejar la bandera de su país en lo más alto del deporte. Sin embargo, el reto no será nada fácil. William Scullo llega a la contienda invicto y con ganas de hacer historia.

Canelo Álvarez quiere hacer historia en el boxeo | FOTO: ESPN

Este enfrentamiento será el primero que tendrá Canelo como parte de la serie de eventos deportivos 'Riyadh Season', que busca posicionar a Arabia Saudita como referente de los espectáculos de combate.

Canelo es el campeón en CMB, AMB y OMB. Quiere recuperar el título de la FIB, cinturon que perdió por un desacuerdo para su duelo ante Scull.

"Para una buena pelea siempre se necesitan dos y dicen que yo soy el que no da buenas peleas. Dicen que son aburridas, pero necesitas un rival que también quiera pelear y no que solo suba a sobrevivir los 12 rounds", expresó Saúl a The Ring Magazine.

¿Quién es William Scull?

William Scull inició su carrera en el boxeo a los 24 años. El cubano noqueó a Darío Ávalos en el primer round, el 11 de noviembre de 2016. Desde esa fecha empezó una carrera impecable que podría dar el salto este sábado.

Disputó en total 23 peleas, ganó todas. Nueve de esas victorias fueron por nocaut.

Canelo Álvarez vs William Scull: Cartelera

Canelo Álvarez vs. William Scull | Unificación del título indiscutido del peso supermediano

Jaime Munguía vs. Bruno Surace II | Revancha en peso supermediano

Badou Jack vs. Noel Mikaelyan | Título mundial del peso crucero (CMB)

Martin Bakole vs. Efe Ajagba | Peso pesado

Marco Verde vs. Michel Polina

Brayan León vs. Aarón Guerrero - Peso medio,

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs William Scull?

El inicio de la pelea entre Canelo Álvarez y William Scull será a las 9:00 p.m. (en México), pero en tiempo local (Riad) será a las 6:00 a.m. (del domingo).

Canelo pidió pelear en ese horario para que sus seguidores mexicanos puedan disfrutar del evento en el horario estelar.

Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 p.m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 11:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs William Scull?

La pelea de Canelo y Scullo será transmitido EN VIVO por Disney Plus (para América Latina). En México la contienda lo puedes ver por ESPN, además de Televisa y TV Azteca.

Es importante señalar que por políticas de DAZN, la transmisión de la pelea no será EN VIVO, será diferido: es decir, a las 10:00 p.m. en el territorio mexicano.