Alineaciones Alianza Lima vs. Cienciano: el imponente once que alista Gorosito para ganar en Matute

En uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima vs. Cienciano se ven las caras este viernes 2 de mayo en Matute. El cuadro blanquiazul no quiere despegarse de la lucha por el título y para ello, Néstor Gorosito está bosquejando un once para quedarse con los tres puntos en su cancha. Conoce las posibles alineaciones de ambos equipos.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Alianza Lima pondrá a sus figuras para el partido ante Cienciano. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima (4° con 19 puntos) no pudo jugar su partido del fin de semana pasado ante Comerciantes Unidos en Cajabamba y por ello llegan más descansados a este choque contra el 'Rojo Imperial'. Pese a ello, los 'Íntimos' siguen en las posiciones de arriba del Apertura, por lo que es imperativo conseguir un triunfo para seguir en los lugares de privilegio.

Es verdad que el próximo martes tienen un importante encuentro frente a Sao Paulo por la Copa Libertadores, pero el comando técnico victoriano, liderado por 'Pipo' Gorosito, no quiere dejar de lado el torneo doméstico. Por esa razón, estarían pensando en poner a su oncena de gala, aprovechando además el buen momento que atraviesan. Carlos Zambrano se perfila como fijo en la formación, pues está suspendido para el choque copero. Asimismo, Paolo Guerrero será el único delantero debido a que Hernán Barcos fue expulsado en el duelo contra Los Chankas.

Otra de las figuras aliancistas que será convocado es Pablo Ceppelini. El volante uruguayo ya está completamente recuperado de su lesión y ya había sido considerado para el compromiso anterior contra las 'Águilas Cutervinas' que fue suspendido. Sin embargo, sería una opción desde el banco de suplentes. Las dos ausencias que tendrá el DT argentino son Alan Cantero y Jean Pierre Archimbaud por lesión.

Posible alineación de Cienciano

Juan Cruz Bolado; Rudy Palomino, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraín, Joao Ortíz; Claudio Torrejón, Didier La Torre, Cristian Neira, Christian Cueva, Sebastián Cavero; Carlos Garcés.

Cienciano no se guardaría nada y pondría a sus mejores jugadores ante Alianza Lima. Foto: Cienciano

Cienciano (12° con 10 puntos) viene recuperando terreno después del mal inicio de temporada. Ahora con Carlos Desio como entrenador (no podrá estar en el banco de suplentes hasta el Clausura), el 'Papá' ha sacado un empate contra Sport Boys de visita y una victoria en casa ante Sport Huancayo, por lo que el siguiente paso para reafirmar su mejor momento es dar el batacazo en Matute contra uno de los candidatos al título.

El elenco cusqueño tampoco se guardaría nada para la contienda, sobre todo porque le toca jugar el próximo jueves contra Caracas FC por la Copa Sudamericana. Por ello, utilizará la misma alineación del choque pasado, teniendo a Christian Cueva como el organizador del juego y con la novedad de la presencia del goleador del plantel, Carlos Garcés, quien cumplió su fecha de suspensión y será la principal carta en ataque del equipo.