Cristiano Ronaldo dedicó sentido mensaje a Sir Alex Ferguson

El futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se pronunció sobre la operación a la que fue sometido su ex entrenador, Sir Alex Ferguson.

Luego de que se diera a conocer que Alex Ferguson había sido operado de emergencia por una hemorragia cerebral; la figura portuguesa, Cristiano Ronaldo, expresó su deseo por una pronta recuperación para quien fuera su ‘padre’ en su vida futbolística en el Manchester United.

“Mis pensamientos y oraciones están contigo, mi querido amigo ¡Sé fuerte, Jefe!", escribió en todas sus redes oficiales, Cristiano Ronaldo; quien fue dirigido por el estratega escocés en seis temporadas consecutivas (2003-2009).

Cabe destacar que, a sus 76 años de edad, Sir Alex Ferguson, se encuentra en un proceso de cuidados intensivos para su pronta recuperación.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo convirtió 118 goles con la camiseta del Manchester United en 292 partidos oficiales.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq