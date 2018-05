Barcelona vs. Real Madrid: Messi y Cristiano, el otro Clásico

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán por última vez en un campo de juego este domingo 6 de mayo (1.45 p.m.) en el Clásico español entre Barcelona y Real Madrid, a disputarse en el Camp Nou, antes de su participación con Argentina y Portugal en el Mundial de Rusia 2018. El partido se transmite en vivo y directo por DirecTV y Movistar + Partidazo.

Por ahora, Lionel Messi ha sido el único que ha celebrado títulos en esta temporada con el Barcelona: La Liga y la Copa del Rey. Sin embargo, Cristiano Ronaldo aún tiene el "premio gordo" de consolación en el Real Madrid: la Champions League.

De ganar, Cristiano Ronaldo conseguirá quinta Champions, lleva una con el Manchester United y tres con el Real Madrid, sobre la cuatro que tiene Lionel Messi solo con el Barcelona. Asimismo, el trofeo revivirá las chances del portugués para llevarse el Balón de Oro, donde tanto él como el argentino están empatados con cinco que ya tienen en sus vitrinas.

Con 32 goles, Lionel Messi es el máximo artillero de la liga española y candidato de fuerza para ganar el "Pichichi"; Cristiano Ronaldo, con menos partidos, se quedó con 26 pero aún no se rinde y desea marcar al menos un doblete al Barcelona para igualar los 18 goles de Alfredo Di Stéfano, goleador del Real Madrid en la historia de los clásicos. El portugués registra 16 dianas en los enfrentamientos Barza-Madrid desde que llegó en la temporada 2009-2010.

El goleador del Clásico es Lionel Messi con 25 unidades.

Tanto Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid) son serios aspirantes a la Bota de Oro 2018. Pero el portugués puedes estar tranquilo ya que culminará como máximo goleador de la Champions League donde, por ahora, tiene 15 goles.

A continuación, las estadísticas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

Lionel Messi - Barcelona

Edad: 30 años

14 temporadas de profesional.

Partidos contra Real Madrid: 37.

Goles: 25.

Asistencias: 14.

Victorias: 17.

Empates: 8.

Perdidos: 12.

Promedio: 0.68.

Marca un gol cada 131 minutos y 22 segundos.

Da una asistencia cada 234 minutos y 34 segundos.

Participa en un gol cada 84 minutos y 12 segundos.

Cristiano Ronaldo - Real Madrid

Edad: 33 años

16 temporadas de profesional.

Partidos contra Barcelona: 29.

Goles: 17.

Asistencias: 1.

Victorias: 8.

Empates: 7.

Perdidos: 14.

Promedio: 0.59.

Marca un gol cada 146 minutos y 39 segundos.

Da una asistencia cada 2493 minutos y 0 segundos.

Participa en un gol cada 138 minutos y 30 segundos.

Horarios del mundo - Barcelona vs. Real Madrid

Perú (Lima): 1.45 p.m.

España (Madrid y Barcelona): 8.45 p.m.

Uruguay (Montevideo): 3.045 p.m.

Chile (Santiago): 3.45 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 3.45 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 7.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.45 p.m.

México (México DF): 12.45 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Canadá: 11.45 a.m.

Honduras: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Colombia (Bogotá): 1.45 p.m.

España (Islas Canarias): 7:45 p.m.

Venezuela (Caracas): 2.45 p.m.

Bolivia (La Paz): 2.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

China: 2.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Japón: 3.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Australia: 5.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

GUÍA DE CANALES INTERNACIONAL: BARCELONA-REAL MADRID

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

España: Movistar Partidazo y Movistar+.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español y fuboTV.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SKY Planeta Fútbol.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol y Sky HD.

Honduras: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.

Guatemala: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.