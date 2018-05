Sergio Ramos se llevó última camiseta de Andrés Iniesta en un clásico con emotiva dedicatoria

Sergio Ramos y Andrés Iniesta se dieron una cálido abrazo tras final del clásico en el Camp Nou y el capitán el Barcelona le dedicó su camiseta al defensor del Real Madrid con una emocionante dedicatoria.

En la parte del número, Andrés Iniesta escribió. "Para mi compi Sergio, por muchos momentos juntos y otros de rivales. Gracias y suerte", con la firma del jugador del Barcelona al final.

Horas después, Sergio Ramos hizo público desde su cuenta de Twitter, la dedicatoria de su también compañero en la selección española. Claro, con un mensaje en su publicación.

Como se recuerda, André Iniesta jugó su último clásico como futbolista del Real Madrid. Aunque se dice que se irá a China, aún no hay nada confirmado.

EL DATO

Sergio Ramos se alista para jugar la final de Champions League ante el Liverpool (sábado 26 de mayo).

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh