Tijuana recibe a Toluca por la semifinal ida del Clausura MX [HORA Y CANAL]

Tijuana vs. Toluca este jueves 10 de mayo (9:30 pm hora peruana EN DIRECTO por UNIVISION) partido de las semifinales del Clausura MX: Desde el Estadio Caliente, este partido entre 'Xolos' y 'Diablo' es por la ida.

Los ‘Xolos’ de Tijuana llegan con un tremendo galardón, haber eliminado a un candidato directo en esta competición como es ‘Los Rayados’ de Monterrey, ‘los perros’ eliminaron al conjunto del Turco Mohamed 3-2 en el marcador global. Duro golpe en la temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna recibe a América por la semifinal de ida del Clausura MX

El superlíder buscará seguir en su senda de rendimiento magistral, después de estar Toluca como el equipo más regular en toda la temporada. Aunque sufrieron mucho con el Monarcas de Raúl Ruidíaz, teniendo un global de 4-4 y clasificando por haber ganado la fase regular del torneo.

NO TE LO PIERDAS: ¡BOMBA! Pedro Aquino a un paso de llegar a un grande de México

En el año 2012 estos dos equipos se encontraron por una gran final de LIGA MX, siendo Tijuana el equipo que ganó el título de Apertura. Toluca no gana un trofeo domestico desde el año 2010 (Torneo Bicentenario).

POSIBLES ALINEACIONES DE TIJUANA - TOLUCA:

XI TIJUANA: Lajud, Mendoza, Aguilar, Valenzuela, Pérez, Mendoza, Rivero, Chavez, Bolaños, Bou, Lucero.

XI TOLUCA: Talavera, Salinas, González, García, Borja, Sambueza, Delgadillo, Ríos, Quiñones, Barrientos; Uribe.

HORARIOS DEL TIJUANA VS. TOLUCA:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.30 p.m. .

Estados Unidos: 9.30 p.m. (ET) / 11.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:30 a.m. (Día siguiente)

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.30 a.m. (Día siguiente)

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE TIJUANA - TOLUCA?

En Internet el duelo entre Tijuana - Toluca, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.