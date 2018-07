Jesé Rodríguez pegó la vuelta al PSG

En busca de una nueva oportunidad. Luego de superar inconvenientes personales, el jugador español Jesé Rodríguez se reincorporó a los entrenamientos del PSG de Francia.

TAMBIÉN PUEDES VER: Real Madrid: ex jugador es acusado de no pasar pensión a su menor hijo

Jesé no disputa un partido oficial con el PSG desde el 14 de diciembre de 2016, luego fue cedido dos veces al Stoke City con una anterior a Las Palmas y no parece que vaya a volver a hacerlo, ya que el entrenador Thomas Tuchel no cuenta con él.

TAMBIÉN PUEDES VER: Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid, debuta en el Stoke City con gol y triunfo ante el Arsenal [VIDEO]

Al ex jugador del Real Madrid aún le quedan tres años de contrato con el PSG, al que regresa de cara al inicio de la próxima temporada. Aun así, está por ver si seguirá en París o cambiará de equipo.

EL DATO:

Aurah Ruiz, esposa de Jesé, lo denunció por no hacerse cargo de su menor hijo.