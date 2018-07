Alejandro Duarte dedicó un emotivo mensaje de despedida a la San Martin

El portero nacional, Alejandro Duarte fue presentado como nuevo arquero del Lobos BUAP de la primera división de México. En este club estuvieron sus compatriotas Luis Advíncula, Pedro Aquino e Irven Ávila en la pasada temporada.

El ex portero santo utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacer extensivo un extenso mensaje de agradecimiento al cuadro de Santa Anita por los meses en los que le toco estar: "Quiero tomarme un tiempo para agradecer a esta gran institución por lo mucho que me ayudó a crecer en mi carrera. Desde que llegué en enero del 2017 me trataron, me apoyaron y confiaron en mí como si hubiera sido uno más de sus canteras".

El portero devolvió la cordialidad del cuadro santo que horas antes emitió un comunicado de despida tras la salida del jugador: "El cariño que me hicieron sentir se ve reflejado en el lindo comunicado que escribieron a mi salida. Siempre los tendré presente y estaré pendiente del equipo deseándole lo mejor para alcanzar sus objetivos".

Alejandro Duarte también era pretendido por Alianza Lima de nuestro país, sin embargo, el arquero tomo la decisión de firmar por el cuadro mexicano. Con este fichaje, Alejandro Duarte se convierte en el segundo portero en atajar en tierras aztecas, junto al titular de la ‘bicolor’ Pedro Gallese.