André Carrillo no jugará en el fútbol de Arabia Saudita

André Carrillo no quiere saber nada de fichajes por ahora. Él se siente tranquilo en el Benfica y no se moverá a menos que llegue una propuesta formal. Aseguró que se quiere ganar un puesto en el equipo portugués y no hay nada concreto con ni un otro club.

El Al-Hilal de Arabia Saudita estuvo cerca de ficharlo hace unos días. Existió un cambio de palabras entre ambos clubes pero no con el talentoso volante peruano. Benfica le puso un coste de 4 millones de euros al préstamo de 'La Culebra', algo que molestó al cuadro árabe y decidió negarse a concretar su préstamo.

PUEDES VER: ¡Peruanos en alza! Seleccionados cambiarán de camiseta tras el Mundial Rusia 2018

André Carrillo dio unas declaraciones a diario 'El Comercio' sobre lo que contamos en el primer párrafo: "de momento, tengo contrato con el Benfica y en dos días me tengo que unir a la pretemporada. Estoy enfocado en eso y no en pensar en ofertas. Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto en este club".

El ex jugador del Watford es seguido de cerca por varios equipos de la liga inglesa. ¿Volverá a la Premier League? Por ahora no. Solo quiere seguir jugando y, como él mismo explica, se unirá a la pretemporada de su club en los próximos días. Tiene contrato hasta el 2022 con el Benfica.

NO TE LO PIERDAS: André Carrillo: “Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto”

La cláusula de rescisión de André Carrillo está valorizada en 20 millones de euros. Si un club quiere comprarlo deberá pagar esa cifra. Se habló de Everton, también de Chelsea y hasta Fulham. Los tres pertenecen a la primera división del fútbol inglés y por el momento no hay nada concreto al 100%.