André Carrillo: “Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto”

André Carrillo no confirmó fichaje de club de Arabia Saudita

A pesar de haberse anunciado el fichaje de André Carrillo al Al Hilal de Arabia Saudita, el atacante peruano manifestó estar concentrado en su actual club, Benfica, donde se integrará los próximos días para ganarse un puesto en el equipo titular.

"De momento, tengo contrato con el Benfica y en dos días me tengo que unir a la pretemporada. Estoy enfocado en eso y no en pensar en ofertas. Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto en este club", enfatizó la ‘Culebra’ a 'El Comercio'.

Además, André Carrillo aseguró que hasta el momento no tiene información sobre los equipos que pretenderían sumarlo a sus filas, haciendo más fuerte la versión del enfriamiento de la negociación entre Al Hilal de Arabia Saudita y Benfica.

"Siempre se escuchan cosas y uno no puede controlar todo lo que se publica en los medios. Es mejor mantenerse en silencio, mientras no tenga nada firmado con ningún equipo. Tengo contrato con el Benfica y quiero llegar bien a la pretemporada", sostuvo el exWatford.

El Mundial y la Selección Peruana han dejado muchas enseñanzas en la carrera de André Carrillo, que aseguró que Qatar 2022 es su próximo objetivo, competencia en la que, espera volver con experiencia y seguridad.

"Me llevo una experiencia única. Vamos a hacer todo lo posible para volver a un Mundial y alcanzar un cupo para Qatar 2022. De Rusia hemos regresado con muchas enseñanzas. Ahora tenemos jugadores con mayor jerarquía, con más experiencia y ganas para arrancar el proyecto hacia Qatar", manifestó Carrillo.

Sobre la permanencia de Ricardo Gareca y su comando técnico, el autor del primer gol peruano en Rusia 2018, expuso las razones por las cuales deben mantenerse bajo el mando de la selección nacional.

"Nos hizo crecer. Fueron claros con nosotros, a mí me dieron mucha confianza. Estoy agradecido con ellos. Analizaron mucho mi juego, el juego del rival. Te facilitaban el trabajo. Siempre se preocuparon en el mínimo detalle. Y además, siempre les gustó nuestro estilo de juego, nos pedían jugar a ras de campo, nunca lanzarla y nos daban confianza. Es un estilo a veces arriesgado, pero nos acomoda más. Ojalá continúen", sentenció.

EL DATO

André Carrillo jugó para Watford la última temporada, en calidad de préstamo.