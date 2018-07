Se habló de incontables ofertas por André Carrillo y ahora la concreta es de Arabia Saudita

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Tras el Mundial se habló de una infinidad de ofertas por la Culebra André Carrillo, entre ellas ligas importantes que le hubieran permitido seguir en ascenso. Finalmente parece que el man ha decidido aceptar un billetón de los árabes para asegurarse su futuro. Las negociaciones están avanzadísimas y dizquen en cualquier momento hay humo blanco. ¡Asu! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Loco llegó con la pierna en alto a Santa Anita. Jura que en los siete meses que estuvo sin equipo nunca alzó el fono para maletear a ningún colega y meterse por la puerta falsa. Eso sí, no se refirió para nada a la oferta que le hizo llegar un equipo del norte que lo intentó seducir con becas de estudio para su uni y en la mesa le ofrecían un sencillazo. ¡Uy curuju!

La informalidad reina en algunos clubes, sobre tuto en el ascenso. La people de Hace Rato no sabía que tenía a un jugador suspendido y al final tuvo que incluir a su arquero suplente en el ataque. En otro partido, hubo demora en el inicio de las acciones, pero acá sí estuvo bien la cosa, pues el retraso fue porque no había desfibilibrador ni ambulancia y las autoridades se pusieron fuertes para cumplir con la ley y evitar alguna desgracia. ¡Bien ahí!

En tutos lados se cuecen habas. Dos históricas del deporte de los mates andan en malas migas a raíz de que angelita del Señor decidió no acudir al llamado de su sele para un torneo que se juega en el Caribe. Mala Mala no aguanta pulgas y tiró recontra feo a su ex pupila, quien dizque ni siquiera le contesta el teléfono. Las malas lenguas juran que es mal aconsejada por otra gloria que años atrás fue madre de la patria, pero con roche. ¡Ala mela!

Money parece que le tiró la toalla a Mina, quien ya lleva 15 meses fuera del ring. Hace poco se canceló un combate que iba a tener y ahora dizquen recién volvería a pelear en noviembre. ¡Que fea vaina por mi mare! BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!