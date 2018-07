Zlatko Dalić: "Vamos a jugar con el corazón, orgullo y carácter de un país"

Cuando Croacia venció a una candidata como Inglaterra, la alegría y emociones se desbordaron en este país tan falto de triunfos. Por eso Zlatko Dalić como entrenador de 'Los Vatreni' agradeció totalmente la entrega y fidelidad de sus dirigidos.

Ahora con la final en mente, Francia vs Croacia, viéndola con muchas ansias, tiene claro que la representación de un país será fundamental como apoyo para todos ellos. Porque ellos sienten que 'han sido mejores dentro de cada una de las definiciones', remarcando que la humildad y el trabajo silencioso fueron claves.

“Fuimos mejores en todos los segmentos del partido. Los analizamos, sabíamos qué iban a hacer, presionamos a Stones y a Henderson, no les dejamos jugar". Una clave puntual para encontrarse con un partido perfecto generado desde su mano como DT croata.

"Rakitic y Modrić presionaron para recuperar la pelota. Creo que fue nuestro mejor partido. Jugamos mejor que contra Argentina. Para Croacia la historia se está escribiendo. Tenemos corazón, orgullo y carácter, por eso jugaremos la final”, mimando un poco a los dos capitanes de la selección que comanda.

Cerrando con un mensaje a toda su nación, dejando en claro que sus jugadores son 'inigualables': "Algunos jugadores jugaron con lesiones. No jugarían otro partido estando así, pero su actitud es fantástica. Nadie quería decirme: ‘no estoy preparado’. Todos me decían: ‘no me cambies’. Ese carácter es algo que admiro. Nunca nos hemos rendido”.

EL DATO:

Croacia vuelve a una final de competencia Mundial desde Francia 1998.